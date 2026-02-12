Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев встретился с делегацией, возглавляемой председателем Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций США Бетси Бернс Корн.
Как сообщили в Минэкономики, на встрече была представлена информация об экономических показателях страны, ее деловом и инвестиционном потенциале, а также об энергетических и транспортных проектах, реализуемых при участии Азербайджана.
ABŞ-nin Əsas Amerika Yəhudi Təşkilatlarının Prezidentləri Konfransının sədri Betsi Berns Kornun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdük. 1/1 pic.twitter.com/JpNpA7V7XT
