В январе 2026 года в Азербайджане зафиксирован значительный профицит сводного бюджета. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, доходы сводного бюджета за отчетный период составили 4 млрд 411,9 млн манатов, тогда как расходы были исполнены на уровне 1 млрд 717,5 млн манатов. В результате профицит достиг 2 млрд 694,4 млн манатов.

Положительная динамика наблюдалась и в исполнении государственного бюджета. В течение месяца органы казначейства обработали свыше 37 тысяч платежных поручений.

Доходы государственного бюджета в январе составили 3 млрд 707,3 млн манатов. Этот показатель превысил прогноз на 32 млн манатов, или на 0,9 процента, что свидетельствует о более высоких, чем ожидалось, поступлениях в казну.