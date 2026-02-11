Политологи и эксперты ещё долго будут подводить итоги визита в регион вице-президента США Джея Ди Вэнса. Слишком уж масштабные перемены запускаются в Азербайджане и вообще на Южном Кавказе. Строго говоря, Вэнс — не первый вице-президент США, который побывал на Южном Кавказе. В сентябре 2008 году нашу страну посетил с визитом вице-президент США Дик Чейни. Однако Чейни приехал исключительно с моральной поддержкой. А визит Вэнса сопровождается конкретными договорённостями в политике, бизнесе и даже военной сфере.

Хартию о стратегическом партнёрстве США и Азербайджана уже совершенно справедливо называют историческим документом. И она охватывает не только «старые» сферы сотрудничества, такие как энергетическая безопасность и борьба с терроризмом, но и новые: искусственный интеллект, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, кибербезопасность, поощрение инвестиций… За день до прибытия вице-президента в Азербайджане высадился впечатляющий «десант» американского крупного бизнеса, представляющий самые разные сферы — от энергетики до компьютерных технологий. А это верный признак: речь идёт действительно о новой странице во взаимоотношениях Баку и Вашингтона.

Наконец, самого серьёзного внимания заслуживает поставка Азербайджану катеров для Береговой охраны. Это явный ответ на нынешнюю милитаризацию Каспия и рост здесь военно-политической напряжённости.

А теперь необходимо увеличить «масштаб картинки». По сути дела, визит Вэнса означает если и неполное вытеснение России из региона, то, во всяком случае, сильнейший удар по её и так серьёзно размытым позициям.

Намеренно вынесем за скобки Армению, где звучит много как бы прозападных заявлений, но не принято ни одного институционального решения. Азербайджан — самостоятельный игрок на международной арене, наша страна проводит действительно независимую внешнюю политику, более того, именно азербайджанские энергетические и логистические проекты запустили процесс геоэкономической перекройки: и экспортные трубопроводы, и железнодорожные магистрали идут в обход России. И теперь в этот процесс встраиваются США.

Теоретически — классическая экономическая конкуренция. У Вашингтона есть то, что не может предложить странам региона Россия: инвестиции, технологии и, самое главное, нацеленность на равноправное сотрудничество без мелочного диктата и придирок. Но в реальности всё куда обиднее для Москвы, где всё ещё живут представлениями о «блоковом мышлении», «сферах интересов» и т. д. Вначале, по горячим следам падения Берлинской стены, Москва пыталась сохранить за собой влияние в странах Восточной Европы и закатывала перманентные истерики по поводу «недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны», хотя на самом деле пересматривался раздел мира на банкетной салфетке, а не победа над Германией. Затем, не удержав Восточную Европу, Кремль сосредоточился на странах Балтии — а это уже бывшая территория СССР. Тоже не вышло.

И вот теперь рушатся позиции уже на Южном Кавказе — регионе, который Москва завоевала силой в 1920–21 годах. И самое обидное — этому процессу Кремлю нечего противопоставить: разного рода «тележлобы» могут визжать в эфире по поводу «следующей СВО», но в реальности реализовать подобный сценарий будет очень трудно, если вообще возможно. Особенно после прихода в регион США. Язык угроз и диктата в отношении Азербайджана больше не работает. И это теперь оценили и в Вашингтоне — со всеми геополитическими последствиями.