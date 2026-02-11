Практически весь 2025-й год для Украины прошёл под парадоксальный аккомпанемент мирных инициатив и нескончаемых заявлений о близости мирного соглашения с Россией, но и не прекращающихся активных боевых действий на фронте и системного террора гражданского населения, посредством ударов по энергетической инфраструктуре. В целом, в течение всего прошлого года не было ни одного реального повода говорить о том, что Россия готова к заключению мирного договора, а все её действия на дипломатической арене носили исключительно имитационный характер. И в некотором смысле тенденции 2025 года по инерции перешли и в 2026-й, со своими особенностями для каждой из категорий рисков и вызовов в новом году для Украины.

Дипломатический плацдарм

На сегодняшний день, несмотря на попытки США найти выход из войны Украины и России путём дипломатического урегулирования, посредством заключения мирного соглашения, а также выход на системный трёхсторонний уровень встреч, добиться успеха на этом треке так и не удалось. В первую очередь это обусловлено ультимативной позицией самой России, требования которой сопоставимы с требованиями о капитуляции Украины.

Перспективы существенных изменений на дипломатическом плацдарме, исключительно из-за такой диссонирующей позиции России, не добившейся в 2025 году не то чтобы стратегического уровня достижения, но даже и оперативно-тактического, выглядят крайне диссонирующими. Причём именно в 2025 году стала максимально очевидной деградация российской армии, перешедшей к боевым действиям пехотной компонентой, а логистические задачи у россиян стали выполнять гражданские автомобили и гужевой транспорт.

При этом позиция российской стороны не меняется, заключаясь в требовании вывода украинских войск из Донбасса, с чем категорически не согласна и никогда не согласится Украина. Позиция же Киева будет неизменной, не только потому, что вывод украинских войск с украинской же территории перечит морально-этическим принципам, попирая суверенность государства, а также Конституции, но и потому, что это самый укреплённый плацдарм.

На сегодняшний день украинские войска контролируют в Донецкой области территорию площадью около 5 500 км². В 2025 году российские войска захватили около 2 200 км² в Донецкой области. То есть только по соотношению площадей России придётся воевать за Донецкую область минимум два года, и опять-таки это самая укреплённая часть всего региона, поэтому сроки могут растянуться намного дольше, чем простую арифметику.

На дипломатическом плацдарме определённые изменения возможны только при условии глобальных изменений на поле боя, а это уже категория зоны боевых действий.

Зона боевых действий

В 2026 году российское командование ставит цель развернуть наступление на двух участках – Славяно-Краматорском плацдарме и в Запорожской области. Все остальные направления будут иметь либо вспомогательный, либо фоновый, отвлекающий характер. При этом два основных участка наступления будут также различаться по поставленным задачам.

На Славяно-Краматорском плацдарме россияне будут пытаться захватить максимум территории в кротчайшие сроки, что маловероятно, с учётом нехватки ресурсов провести эффективную наступательную операцию в настолько укреплённом и сложном участке фронта. Тем не менее активизация русских ожидается с первым потеплением, и весенняя кампания будет заключаться в попытке выхода россиян к Славянску и Краматорску.

В Запорожской области перед россиянами поставлена несколько иная задача, а именно, не столько бездумное продвижение и захват территорий, сколько создание условий для формирования плацдарма под размещение ударной группировки, достаточной для наступления и захвата города Запорожье.

Для этой цели русские войска сосредоточили 100-тысячную группировку, наступающую по всей протяжённости реки Гайчур, от Гуляйполя до Покровского (Днепропетровская область). В течение первого полугодия 2026 россияне намерены выйти на правый берег Гуйчур, создать буферную зону до реки Верхняя Терса, взять под контроль трассы Р-85 и Н-15, а также железную дорогу в районе Гуляйполя. Только после этого они смогут начать готовить ударную группировку для наступления на Запорожье, численность которой должна будет составить не менее 300 тыс. чел.

Однако с учётом темпов их продвижения и того, что маленький городок Гуляйполе россияне не могут взять под контроль третий месяц подряд, при том, что потери 5-й Общевойсковой армии играющей главную роль в этом наступлении уже превысили 20 тысяч, в установленные сроки российским войскам в Запорожской области вряд ли удастся уложиться.

В случае провала весенне-летнего наступления позиции России на дипломатической арене серьёзно пошатнутся, и это может напрямую повлиять на дальнейший ход переговорного процесса и смену риторики российской делегации к концу года. Тем не менее даже в случае провала на театре боевых действий, либо отсутствии серьёзных достижений, Россия не изменит стратегии террора гражданского населения, с целью давления на Киев хотя бы через этот фактор.

Энергетический террор

В конце 2025 года Россия системно наращивала террор против гражданского населения Украины, тем самым пытаясь усилить свою переговорную позицию из-за отсутствия успехов на поле боя. Катализация этого террора была спланирована командованием россиян на период сильнейших морозов, охвативших Украину в начале 2026 года, когда удары приобрели особо бесчеловечный характер.

Российские войска в январе 2026 установили абсолютный рекорд применения баллистических ракет за месяц – 91, помимо всех прочих средств поражения. В феврале они установили абсолютный рекорд в течение суток – 32 баллистические ракеты.

Очевидно, что русские не откажутся в течение года от выбранной ещё в 2022-м стратегии террора и удары по энергетике продолжатся. В весенний и летний периоды они не будут иметь того эффекта, как в зимний. Сама же угроза ударов по энергетике привела к необходимости децентрализации всей системы, что вполне реализуемо до завершения года и эффект от террора в текущем году может быть минимизирован к очередному этапу катализации.

В свою очередь Украина, начиная с 2025 года, приняла на вооружение зеркальные ответные действия по российским территориям. Под ударом СОУ оказались Белгородская, Брянская, Курская, Орловская области и другие. Критическая ситуация сейчас в Белгороде, погрузившемся в тотальный блэкаут. При масштабировании ударов в 2026-м полностью от энергетики будут отключены Брянск, Курск, Орёл и прочие.

Ожидания по итогу

В 2026-м году, как минимум в первом полугодии, Россия не будет проявлять готовности к поиску компромисса на дипломатической арене. Уверенность в сохранении высокой динамики боевых действий у российского руководства по-прежнему неизменна.

В свою очередь наступательная кампания россиян в весенне-летний период вряд ли превзойдёт по результативности показатели аналогичного наступления 2025 года, что уже говорит об очередной трате ресурса впустую. Именно провал на театре боевых действий может принудить российское руководство изменить переговорную позицию.

В Украине завершается зимний период и, несмотря на масштабные разрушения в энергетическом секторе, последующие сезоны позволят стабилизировать ситуацию и подготовиться к отражению угроз до конца 2026-го.

Все эти факторы указывают на то, что стабильного и справедливого мира в 2026-м заключено не будет. Максимум дипломатический трек начнёт давать результаты в следующем году, но только при условии провала российской наступательной кампании и ухудшения ситуации в российских регионах до уровня превращения областных центров в непригодные к жизни города, как Белгород.