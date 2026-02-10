Президент Франции Эммануэль Макрон вновь удивил международную общественность. Глава Пятой республики в интервью газете Tagesanzeiger предложил ряду европейских стран возобновить диалог с Россией.

«Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет; Россия останется здесь и завтра. В конце концов, она прямо у наших границ. Поэтому важно структурировать возобновление европейских дискуссий с Россией, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но и не завися от третьих сторон в этих дискуссиях. Именно поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог», — заявил Макрон. Правда, при этом президент Франции вынужден был признать, что некоторые страны решили пока не отправлять своих дипломатических советников в РФ, как это сделал Париж.

Честно говоря, с подобными инициативами Макрон выступает уже не в первый раз. В самом начале украинской войны президент Франции предлагал «спасти лицо Кремля». Затея предсказуемо лопнула. Но пыла Макрона это не остановило. Ещё одна показательная история произошла в апреле 2024 года, по горячим следам террористического акта в «Крокус Сити».

Тогда, напомним, Макрон выстреливал эффектные фразы вроде «Россия не должна победить», а его министр обороны Себастьян Лекорню позвонил в Москву и провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. По официальной парижской версии, Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом и обсудил совместную борьбу с терроризмом. Но вскоре российские СМИ сообщили: обсуждали и Украину. Причём разговор состоялся по инициативе французской стороны. В Париже принялись всё опровергать, запускать «утечки», что разговор был на повышенных тонах, но, как уже тогда отмечал Minval, за Макроном плотно закрепилось прозвище «мсье Задний ход».

Да и с географией ситуация у Франции совсем не такая, как это пытается представить Макрон. Общих границ у России и Франции нет. Более того, Франция расположена на крайнем западе Европы, и российские экспансионистские планы угрожают ей куда меньше, чем Украине, Польше или странам Балтии. В Париже и считают для себя допустимым рассуждать о «возобновлении диалога», отправлять дипломатических представителей в Москву и вообще вести себя так, как будто украинская война — это какая-то досадная мелочь, на которую можно не обращать внимания.

Впрочем, есть и ещё одна сторона вопроса. Едва утвердившись в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон принялся строить этакие «наполеоновские планы» и возвращать Франции былое величие. То он выступал с идеей создания «европейской армии» в пику НАТО, то обещал направить французские войска в Украину (дальше обещаний дело предсказуемо не продвинулось), то старательно изображал из себя миротворца. Но на самом деле речь идёт о политических амбициях и не более того. И самое обидное, что за этими амбициями нет ни выверенной стратегии, ни, что ещё хуже, морально-этических норм.