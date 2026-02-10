Торговая палата США рассматривает возможность организации ежегодных бизнес-миссий и рабочих встреч в Азербайджане. Об этом сообщил старший вице-президент палаты по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси.

По его словам, ведётся анализ новых направлений сотрудничества, включая изучение технической документации и условий для более активного участия американских компаний. Отдельный интерес вызывает участие в тендерах, проводимых в Азербайджане.

Чокси также отметил, что палата выявляет перспективные отрасли экономики и через партнёров, в том числе при посольстве США, передаёт информацию о тендерах американскому бизнесу.

Также анализируются возможные барьеры для инвесторов и готовятся предложения по их устранению. Среди направлений поддержки — содействие развитию платежей за товары и услуги.