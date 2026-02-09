Мы в окружении агрессивных информационных потоков. Более того, живем в век жесткой информационной конкуренции. Порою кажется, что люди больше не ищут правды, они жаждут зрелищ. Информация бесконтрольно «размножается» в интернете даже тогда, когда мы спим. Современный человек засыпает в условиях одной информационной реальности, а просыпается уже абсолютно в новой реальности. Сегодня у человека, можно сказать, нет времени для осмысления всего происходящего. Он, как неподготовленный абитуриент, в поиске правильного ответа просто слепо нажимает на кнопки.

Информационные потоки насаждают готовые социо-политические стереотипы и готовые шаблоны поведения. Человеку кажется, что он делает самостоятельный выбор, а на самом деле он всего лишь выбирает между готовыми вариантами, которые подсовываются ему информационными потоками. При этом любой из существующих готовых вариантов невыгоден человеку и обществу. Это всего лишь выбор между плохим и худшим. Таким образом современному человеку лишь кажется, что он делает самостоятельный выбор, а на самом деле человек планомерно загоняется в «угол». В результате подобного обмена информацией человек постепенно перестает думать. Готовые алгоритмы искусственного интеллекта поэтапно выключают такую важную способность человека как «думать».

Не случайно, что реклама, PR и блогерство являются сегодня самыми востребованными и модными профессиями. Благодаря информационным технологиям они нужны везде: политика, экономика, система управления, бизнес и т.д. То, что раньше люди называли обманом или надувательством, сегодня называется рекламой. Во всех сферах общественно-политических и экономических отношений пытаются обмануть, заманить, привлечь внимание и продать свой условный товар.

Благодаря безответственным и стихийным блогерам содержание работы с общественностью и рекламная активность какой-либо организации поменяли свое первичное содержание. Блогеры быстро сориентировались и превратили обман в основной инструмент работы с общественностью. «Любой ценой привлечь общественное внимание» – вот лейтмотив современного блогерства. Конечно, есть исключения, и блогеры бывают разные. Однако эти исключения не могут оправдать функциональную «аморальность» большинства.

Блогеры должны чувствовать ответственность за последствия своей активности. Кроме того, он должен соответствовать определенным профессиональным критериям. Если статус или видео одного конкретного блогера привлекает внимание нескольких тысяч пользователей интернета, то правовое лицензирование данной активности становится неизбежностью.

Утром блогер рекламирует кафетерий, в обед он уже пиарит текстиль, а вечером разглагольствует по поводу прав человека и демократии. Конечно же, подобную активность ничем иным как социальная безответственность назвать невозможно. Однако за социальную безответственность необходимо отвечать перед законом.

Да, интернет рождает вторую реальность. Именно эта реальность как раз искривляет первичные ценности и формирует в общественном сознании ложные социальные стереотипы. Безответственное блогерство подменяет смыслы и искажает правду. Необходимо также учитывать тот факт, что чем популярнее блогер, тем больше заказов он получает. А основной источник популярности блогеров – это банальный скандал. Поэтому, чем скандальнее блогер, тем большей популярностью он пользуется. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с извращением первичных смыслов. Популярность блогера зависит не от уровня его образования или заслуг, а от того, сколько скандалов крутится вокруг его имени.

Политические блогеры ничем не отличаются, здесь правят те же критерии и принципы, как и во всех иных направлениях. Иными словами, надо понимать, что блогерство – это работа на заказ, здесь отсутствуют какие-либо принципы, как говорится: «ничего личного – просто бизнес». В данной сфере все то, что продвигается как борьба за какие-то идеалы является всего лишь дешевым трюком, они как демагоги-популисты просто жадно гонятся за популярностью и рейтингом. Так как именно рейтинг блогеров определяет продолжительность заказов.

Напомним, что на Западе блогерство как вид рабочей активности возникло в процессе поиска креативной подачи информации. А то, что мы сегодня наблюдаем, называть профессионализмом или креативностью, мягко говоря, не представляется даже возможным. Благодаря блогерству креативность замещена вульгарностью, а безответственность начали называть смелостью. Собственно говоря, так и развивается процесс «извращения» первичных смыслов.

Подобная постановка вопроса вновь выводит нас на актуальность аналитики, которая может стать противоядием против грязных инсинуаций безответственного блогерства. Эмоциональные всплески и попытки адекватно ответить на безответственные провокации только усиливают напряженность и толкают стороны на очередные ошибки. Надо четко понимать, что любая информационная провокация – это в первую очередь повод для очередной агрессии и разжигания нового скандала.