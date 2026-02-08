Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство предпринимает последовательные шаги для максимального использования стратегического положения страны. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу POSTV.

Премьер отметил, что одним из ключевых приоритетов является укрепление связующих и транзитных функций Грузии:

«Мы делаем всё возможное, чтобы использовать стратегическое положение нашей страны. Одна из наших задач — развитие связности и транзитных функций», — сказал Кобахидзе. По его словам, в связи с этим направляются значительные инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты.

Кобахидзе сообщил, что в соответствии с действующим планом к концу 2030 года почти все участки основной автомагистрали — магистрали Восток-Запад, являющейся частью «Среднего коридора» и соединяющей Азию с Европой, — будут завершены от границы с Турцией до границ с Азербайджаном и Арменией.

Премьер подчеркнул, что эти проекты ещё больше укрепят роль Грузии как регионального транспортного и логистического узла, а также внесут существенный вклад в экономическое развитие страны и расширение возможностей международной торговли.