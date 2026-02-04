Погодные условия в Азербайджане формируются под воздействием сложных синоптических процессов. Об этом сообщила замначальника Национальной службы гидрометеорологии Гюльнара Аббасова, передает АПА.

По её словам, с вечера 3 февраля на страну начали поступать арктические и сибирские холодные воздушные массы, что привело к резкому похолоданию, усилению ветра и осадкам в виде дождя и снега. На фоне влияния средиземноморского циклона и роста атмосферного давления на Абшеронском полуострове наблюдаются сильный северо-западный ветер и метель. В Баку и на Абшероне скорость ветра достигает 28 м/с.