Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит во дворе собственного дома в Ливии в результате организованного покушения.

С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, близких к семье Каддафи, аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они поспешили скрыться с места происшествия. Телеканал Al Jazeera также утверждает, что непосредственно перед покушением все камеры видеонаблюдения в доме Каддафи были выведены из строя.