Американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотный летательный аппарат после того, как тот совершил агрессивное сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Это подтвердил телеканалу Fox News официальный представитель Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) капитан Тим Хокинс.

«USS Abraham Lincoln находился в Аравийском море примерно в 800 км от южного побережья Ирана, когда иранский беспилотник «Shahed-139″ совершил маневр в сторону корабля. Он продолжал лететь к авианосцу, несмотря на меры по деэскалации, принятые американскими силами в международных водах», — заявил офицер.

По его словам, дрон был уничтожен в целях самообороны для защиты корабля и личного состава.