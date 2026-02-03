Азербайджан и Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Документ подписали начальник Национального штаба по ИИ Эрез Аскель и министр цифровых технологий и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Отмечается, что стороны планируют углублять партнерство в области высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры, применения ИИ в критически важных гражданских секторах, подготовки специалистов и проведения совместных исследований.

Нетаньяху отметил, что искусственный интеллект является инструментом настоящего, а сотрудничество с Азербайджаном поможет укрепить лидерство страны в данной сфере.

В ходе мероприятия глава израильского правительства передал тёплые приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Нетаньяху отметил, что традиционную формулу «в следующем году — в Иерусалиме» в данном случае следует заменить на «в этом году — в Иерусалиме», а также выразил готовность принять президента Азербайджана с визитом, подчеркнув, что ему будет оказан тёплый приём.