В Дербенте готовится к открытию после реконструкции Азербайджанский театр.

Здание долгие годы нуждалось в обновлении. Проект инициировал депутат Госдумы Хизри Абакаров, при поддержке сенатора Сулеймана Керимова и главы региона Сергея Меликова.

Реконструкцию начали в ноябре 2021 года и завершили в декабре 2025 года. Проект реализован в рамках госпрограммы «Комплексное территориальное развитие г.Дербента». В ходе работ скорректировали геометрию зрительного зала и акустические параметры, что позволило расширить творческие и технические возможности площадки, обновили гримерные, служебные помещения, установили современное сценическое световое и звуковое оборудование. Зал рассчитан на 272 зрителя.

Как рассказал директор Азербайджанского театра Фирдоуси Аскеров, все наружные и внутренние отделочные работы завершены. При проведении работ был выдержан уникальный стиль, включая каменный фасад в рамках дизайн-кода, благоустроена площадка перед театром. В рамках федерального проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» приобретена система синхронного перевода.

По завершении всех организационных работ состоится торжественное открытие обновленного здания с участием руководства республики.