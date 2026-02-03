Китай запустил новый железнодорожный маршрут грузоперевозок, соединяющий город Наньчан, административный центр восточно-китайской провинции Цзянси, со столицей Азербайджана городом Баку через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), сообщает «Синьхуа».

Первый поезд по данному маршруту отправился в понедельник из международного сухопутного порта Наньчана для доставки мраморных изделий, хлопчатобумажной ткани, обоев и других товаров в порт Баку. Он пересечет госграницу через КПП Хоргос и будет следовать по территории Казахстана до того как переправится через Каспийское море.

Новый маршрут грузоперевозок с использованием ТМТМ позволит сократить время транспортировки с прежних 50 дней до 18 суток, избегая необходимости обходить Суэцкий канал и акваторию Красного моря, а также свести к минимуму порчу грузов и затраты на многократную перевалку, связанные с морскими перевозками на большие расстояния, и снизить экспортерам логистические затраты в среднем на 15-20 проц., отметили в Центре ж/д логистических услуг города Наньчан.

Согласно намеченному графику, после доставки товаров по новому маршруту в Баку, который функционирует как ключевой узел международных мультимодальных грузоперевозок по ТМТМ, они могут дальше перевозиться в Турцию и ряд других стран и регионов мира.