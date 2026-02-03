Армения продолжает вести переговоры с Россией по работам на участках в Иджеване и Ахурике, заявил на пресс-конференции министр территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян.

«У нас есть понимание, что на указанных участках восстановительные работы будут проведены совместно с ними, то есть при непосредственном участии российской стороны», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил компании «Южно-Кавказская железная дорога» в срочном порядке восстановить пограничные железнодорожные участки, ведущие в Турцию и Азербайджан.