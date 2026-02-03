С 4 по 7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, 4 февраля в отдельных местах осадкт будут интенсивными. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Отмечается, что завтра в течение дня и в ночь на 5 февраля в некоторых местах возможен переход дождя в мокрый снег и снег.

В районах Азербайджана с вечера 3 февраля до полудня 5 февраля временами прогнозируются осадки, в некоторых местах — снег. В отдельных местах возможны осадки интенсивного характера.

С 4 по 7 февраля в некоторых горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

Температура воздуха на территории страны по сравнению с предыдущими днями постепенно понизится на 5-10 градусов.