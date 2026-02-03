В Гяндже произошёл инцидент с применением ножа.

Житель Баку, 2002 года рождения Вейсал Рзаев, был доставлен в больницу с колото-резаными ранениями. Ему проведена операция, состояние оценивается как средней тяжести.

Пострадавший является футболистом клуба «Кяпаз», в который ранее перешёл из команды «Туран Товуз».

В пресс-службе «Кяпаза» подтвердили факт нападения, отметив, что состояние игрока тяжёлое, однако угрозы жизни нет. Причины произошедшего пока не установлены.

В МВД сообщили, что по факту проводится расследование. Полиция принимает меры по установлению и задержанию лица, причастного к нападению.