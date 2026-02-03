В Низаминском районе Баку на улице Исмаила Мамедова девочка-подросток ударила ножом отца за избиение матери.

Руфат Ариф оглу Гашимов, 1977 года рождения, во время ссоры избил свою супругу. Увидев это, их 15-летняя дочь нанесла отцу ножевое ранение, пишут местные СМИ.

Пострадавший с колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен в Сабунчинский медицинский центр, где ему была проведена хирургическая операция.

По данному факту сотрудники 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции проводят расследование.