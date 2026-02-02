В пятницу в Стамбуле состоится встреча специального посланника Белого дома Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи для обсуждения возможной ядерной сделки, пишет издание Axios.

Это будет первая встреча американских и иранских официальных лиц после провала переговоров и 12-дневной войны в июне прошлого года. Она состоится на фоне масштабного наращивания военной мощи США в Персидском заливе и на фоне заявления президента Трампа о том, что единственный способ избежать военного конфликта — это скорейшее заключение соглашения.

Поводом для диалога называют усилия предотвратить военный конфликт, в том числе возможную эскалацию в регионе. При этом стороны продолжают обсуждать ядерную программу Ирана, но есть разногласия о том, какие темы должны быть включены в переговоры.

Турция, Египет и Катар помогают в организации этих переговоров.