В Гяндже во время ремонта канализационной линии произошёл взрыв.

При проведении сварочных работ на канализационном колодце искры от сварки попали в канализационную трубу, и произошёл взрыв, передает АПА.

В результате А. Заманов (1984 г.р.), А. Пашаев (1968 г.р.) и ещё один человек получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

В связи со взрывом примерно в 17:00 в отделение скорой медицинской помощи больницы имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединённой больнице были госпитализированы двое мужчин.

Пациентам, получившим различные ожоговые травмы, была оказана необходимая медицинская помощь: «В настоящее время их лечение продолжается. Состояние одного пациента оценивается как тяжёлое, другого — как среднетяжелое».