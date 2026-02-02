Азербайджан в 2025 году увеличил закупки российской водки $6 млн, но опустился на третье место среди крупнейших импортеров этой продукции. Согласно данным «Агроэкспорта», поставки в Азербайджан выросли на $1 млн по сравнению с 2024 годом.

Лидером мирового импорта российской водки по-прежнему остается Казахстан — объем экспорта достиг $25 млн, увеличившись за год на $3 млн. На вторую строчку поднялась Грузия, которая нарастила закупки с $5 млн до $6,5 млн, обойдя Азербайджан. Армения заняла четвертое место с показателем $5,5 млн, также продемонстрировав рост на $1 млн.

Лидерство Казахстана подтверждается и в натуральном выражении. Если в 2024 году в страну было ввезено 20 тыс. тонн российской водки, то в 2025-м — 18 тыс. тонн, что всё равно значительно больше объёмов закупок других государств. Для сравнения, Грузия приобрела около 4 тыс. тонн, Кыргызстан — 2,6 тыс. тонн, Азербайджан — 2,5 тыс. тонн.