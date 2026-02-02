Блогеру Гусейну Гасанову предъявили обвинение. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Южного административного округа. Гасанова обвинили в отмывании денег, полученных в результате совершения им преступления.

Уголовное дело направили в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Гасанова заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что ранее следствие выяснило, что Гусейн Гасанов, действуя как индивидуальный предприниматель, скрывал свои доходы и не перечислил в российский бюджет налоги на сумму свыше 170 млн рублей (более 3,7 млн AZN).