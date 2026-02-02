В Армении — очередной всплеск разговоров на армейскую тематику. И повод вроде бы есть — несколько дней назад страна отмечала «День армии». Ну если министр обороны Сурен Папикян инспектировал военные части и рассказывал о социальных гарантиях, то премьер-министр и верховный главнокомандующий Никол Пашинян решил выступить с программной речью.

Начал вроде бы в русле последних событий: «Войны не будет. Мир между Республикой Армения и Республикой Азербайджан установлен, и нет более надежной гарантии безопасности, чем мир». А потом сразу же заявил, что Армения будет усиливать армию, так как «страна, не имеющая сильной армии, уязвима и может стать объектом искушения для агрессии». После чего опять повторил известные обвинения в адрес России и ОДКБ: «Партнеры в ОДКБ по состоянию на сентябрь 2022 года отказывались выполнять свои договорные обязательства перед нами по гарантированию безопасности и территориальной целостности Республики Армения. Они также отказывались поставлять оружие и технику на сотни миллионов долларов, за которые Республика Армения уже произвела оплату». По словам Пашиняна, это представляло собой «экзистенциальную угрозу для Республики Армения, и было очевидно, что было принято решение об уничтожении нашей государственности и аннулировании нашего суверенитета». Аннулировать эту угрозу, по его словам, Армения смогла при помощи переговоров в Праге в 2022 году, когда Азербайджан и Армения договорились признать территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 г., а Армения «заморозила» свое членство в ОДКБ.

Конечно, с тем, что мир — лучшая гарантия безопасности, не поспоришь. Но вот остальное… оставим в стороне ироничные вопросы, надо ли так понимать, что премьер Армении сторонником мирной повестки стал вынужденно, после того как проиграл сначала 44-дневную войну, затем — серию приграничных стычек и, наконец, антитеррористические рейды в сентябре 2023 г. Возможно, пока слишком рано строить прогнозы, как изменится политика Армении, когда там «усилят армию» в достаточной степени. Да и «усилить армию» будет очень непросто.

По самым приблизительным оценкам, за 44 дня войны в 2020 году Армения потеряла бронетехнику как минимум на пять миллиардов долларов. И сегодня вряд ли кто-то щедрой рукой подарит ей деньги или уже готовые танки. Подобные подарки делала Россия, но ей на фоне украинской войны явно не до щедрот. В Ереване ждут помощи от Евросоюза, но медицинские палатки на 20 млн евро вряд ли сделают погоду. Ереван вроде бы договаривается о поставках оружия из Индии, но там приходится платить реальную цену, а с деньгами, несмотря на красивую цифирь, сложновато. Наконец, лопнули надежды на оружейные подарки Франции — оружие вроде бы доехало, но в пипеточных количествах.

Обратим внимание на другое. Во-первых, Пашинян рассуждает об обороне, но Армения пытается закупать на мировом рынке наступательное оружие, что, по меньшей мере, примечательно. Более того, позволим себе напомнить: соглашения, подписанные в Праге, Армения нарушила уже через несколько месяцев, когда организовала «выборы президента Нагорного Карабаха», а Никол Пашинян лично поздравлял руководство хунты с «днём независимости Арцаха». Более того, в нарушение всех договорённостей Армения продолжала держать в Карабахе 15-тысячную группировку своей армии с сотнями единиц танков, другой бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии, средствами РЭБ, вела фортификационные работы — явно с расчётом на будущий реванш. Именно поэтому Азербайджан вынужден был провести свои локальные антитеррористические рейды 19–20 сентября 2023 г., разгромив эту группировку менее чем за 24 часа.

Тем более вызывает вопросы, почему Никол Воваевич вдруг решил реанимировать старые разговоры о мифическом «отказе» союзников по ОДКБ, то есть России, гарантировать территориальную целостность Армении. На территориальную целостность Армении никто не посягал. Но уже после 44-дневной Отечественной войны, когда на освобождённых территориях начался процесс делимитации и демаркации границ и стало понятно, что Армении придётся расставаться с территориями, незаконно «прихваченными» у Азербайджана и в советские годы, пока границы не обозначались на местности, и за время оккупации, когда с ними вообще не церемонились, Армения начала провоцировать стычки в приграничье, причём в тех районах, где Азербайджан испытывал определённые трудности с военной логистикой. Но каждый раз всё заканчивалось потерей стратегических высот и восстановлением законных азербайджанских границ. Если это Пашинян уже сегодня, на фоне продолжающегося мирного процесса, называет «угрозой суверенитета и территориальной целостности Армении», то как это понимать? Как следование мирной повестке? Серьёзно?

Ну и такая деталь. Нарушенные соглашения в Праге Пашинян упомянул, а вот договорённости, достигнутые в Вашингтоне, — уже нет. Что само по себе вряд ли может быть случайностью. Так что вопрос, насколько искренне сегодняшняя Армения следует мирной повестке, стоит того, чтобы его озвучить.