Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен ожидала, вероятно, что пролоббированная ею в 2024 году кандидатура госпожи Каллас на пост главы европейской дипломатии будет гораздо более сговорчивой и управляемой ее предшественника Жозепа Борреля, имевшего, в отличие от малоизвестного политика из Эстонии, значительный вес в ЕС и большую поддержку влиятельной Социалистической рабочей партии Испании. Но получилось с точностью до наоборот: две женщины уже открыто борются за власть в Брюсселе в ущерб нормальному функционированию его структур и, что главное – дипломатии ЕС, расползающейся по швам и практически утратившей авторитет не только в мире, но и в ареале Европейского союза.

Западные СМИ широко растиражировали – «до чего дело дошло»: Кая Каллас назвала Урсулу фон дер Ляйен (в «конфиденциальном порядке», предназначенном, как видно, для «широких масс») «диктатором». А также, как пишет Politico, глава внешнеполитического ведомства ЕС сообщила лидерам политических групп в ЕП, что ей, исходя из «суровости» ситуации в мире, нынче «самое время» начать пить, хотя лично она не выпивает, но сейчас можно. Дескать, «всем рекомендую».

И впрямь, запой на пороге. Вражда между Каллас и фон дер Ляйен, точнее, их оголтелая борьба за влияние (кто самее?); настроения европейских стран по вопросам внешней политики, далекие от выступления единым фронтом как в украинском контексте, так и касательно действий администрации Дональда Трампа и лично президента США, создали, мягко говоря, нездоровую среду в ЕС.

Так, в блоке напряглись отношения с Германией (особенно последней с Францией); на почве заявленной президентом Макроном необходимости в переговорах с президентом России (кто будет их вести, тот и стяжает некоторые псевдоимиджевые дивиденды – уж не сама ли Каллас, с которой Россия разговаривать не будет, в то время как США ей тоже не аплодируют). И тут еще личный раздрай между Каллас и фон дер Ляйен, низвергший европейскую дипломатию до уровня склок коммунальной кухни.

И ведь что интересно: еще недавно Кае Каллас ставили в строку ее несамостоятельность и зависимость от фон дер Ляйен в принятии решений, являющихся прерогативой брюссельского внешнеполитического ведомства – дескать, младшая «смотрит в глаза» старшей, и поэтому она — фактически «ничто». И у младшей взыграло: очевидной точкой разлома стало лишение Каллас полномочий в Средиземноморском регионе и параллельное создание нового генерального директората по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу с фактическим неподчинением Каллас.

Добавим ко всей этой возне назначение фон дер Ляйен уволенного Каллас генсека ЕСВС Стефано Саннино на должность главы управления по Ближнему Востоку. А когда Каллас попыталась назначить своим заместителем действующего и влиятельного австрийского дипломата Мартина Зельмайра, ее патронесса встала на дыбы. А Каллас, в свою очередь, выступила против инициативы фон дер Ляйен по созданию собственной спецслужбы ЕС. То есть старшая делает все, чтобы задвинуть младшую, и урезает полномочия вверенного ей внешнеполитического ведомства. Единственное, что осталось Каллас, — огрызаться и безуспешно вставлять палки в колеса своей прежней покровительнице, взявшей на себя роль «рупора Европы». Получается, что на пространстве ЕС сейчас дает представления только «театр одного актера», в котором последний, то есть – фон дер Ляйен, — совмещает и драматургию, и режиссуру. Это – как минимум.

Но члены ЕС сочувственно к такому совместительству не относятся – впрочем, вовсе не потому, что им люба Кая Каллас, а потому, что им осточертела диктатура Брюсселя и отсутствие элементарной возможности самостоятельно определять приоритеты внешней политики, экономики, безопасности и обороны своих стран; принятия в ЕС новых членов; целесообразности введения у себя тех или иных законов, и т.д.

Что в сухом остатке? Государства Евросоюза бросают вызов и внешнеполитической службе ЕС, и Европейской комиссии во главе с фон дер Ляйен, присвоившей полномочия первой и, тем самым, внесшей раскол не только в европейские институты в целом, но и прицельно — во всю европейскую дипломатию на всех ее уровнях.

Как долго продлится война нервов и амбиций в Евросоюзе – неизвестно, так что самое время (по Каллас) уйти в запой. Пора действительно настала суровая, Евросоюз опрокинулся с ног на голову – вместе с дипломатией и ранее существующим более или менее – единством, ныне искаженным и раскаченным донельзя. Координировать внешнюю политику правительств всех 27 стран уже нет ни возможности, ни смысла – в этом плане остались лишь далеко не невинные потуги фон дер Ляйен, которой уже четырежды пытались вынести вотум недоверия, однако – безуспешно. Не помог этому и резонансный «Пфайзергейт», в котором фрау Урсула предстала главным действующим лицом, ни присвоение ею чужих полномочий в Европе. И вряд ли ситуация разрешится до проведения очередных (или досрочных) выборов в Европарламент. Во всяком случае, Кая Каллас уж точно не сможет подсидеть или пересидеть Урсулу фон дер Ляйен.

Хваленый европейский прогресс – во всех его выражениях, регрессирует. Но отдельные государства ЕС, все же, судорожно сопротивляются этому – однако, не в масштабе «семьи неделимой». И можно считать, что во многом стимулировал их к этому президент Трамп. Во всяком случае, Reuters информирует, что министры шести ведущих европейских экономик пообещали стать «движущей силой европейского прогресса» — в ответ на насмешки администрации нынешнего главы США по поводу того, сколько времени требуется Европейскому союзу для принятия решений. Соответствующая компания состоит из министров финансов и экономики шести стран: Германии и Франции (несколько противоречивый «альянс»), Италии, Испании, Нидерландов и Польши. Они решают, как продвигать проекты, которые не реализуются из-за сложного процесса принятия решений в ЕС в пору геополитических потрясений. То есть, «шестерка» ищет пути согласования своих действий по преодолению геополитических вызовов со стороны США, России и Китая вне согласия на них брюссельского центра.

Таким образом, намечающаяся «команда независимых», которая вряд ли станет таковой на практике в силу имеющихся в ней разногласий, наметила «командно-суверенный» путь финансово-экономического и внешнеполитического продвижения.

А пока суд да дело, Кая Каллас проталкивает принятие Евросоюзом нового, двадцатого пакета по усилению санкций в отношении России, причем, совместно с Еврокомиссией. Назван срок принятия пакета – до 24 февраля. Надо думать, что с фон дер Ляйен (если говорить в целом, не вдаваясь в детали) она столкуется, но потеплению отношений между двумя дамами это не послужит, равно как консенсусу с теми государствами ЕС, видящими в ужесточении санкций в отношении России (включая некоторые прежние пакеты) вред для своих экономик и безопасности, а также «принципа миротворчества» (последний – отдельная тема).

И все это происходит на фоне колоссальных провалов Евросоюза, имеющего проблему с США, как минимум, на почве Гренландии, тарифов и участия государств ЕС в НАТО, в котором и материально, и политически, и военно-технически доминируют США, и с которыми европейские члены альянса никак не могут договориться по вышеупомянутым проблемам, завязанным, к тому же, на Украине.

В ЕС уже признали, что полагаться на США ни Европа, ни НАТО больше не могут, и такая ситуация продлится, в «лучшем» для них варианте, до конца президентского срока Трампа. И теперь Брюссель, в котором «кто в лес, кто по дрова» практически по всем направлениям, мозгует, «как нам насолить Америке», но кишка у него тонка. То всплывает «гениальная идея» создания единого европейского ядерного щита для Европы, используя априори крайне малые, по сравнению с США, ядерные возможности Великобритании и Франции; то возникает провальная ставка на так называемую «коалицию желающих»; то идея, как минимум, повышения платы за дислоцирование американских баз на территории государств ЕС; прочие «грандиозные», но абстрактные планы «наказания» США, России и Китая.

Весь этот бред опять-таки порожден недоразвитостью европейской дипломатии, амбициями высокопоставленных чиновников-решал в ЕС, их грызней и снятием Брюсселем плохой копии с отношений Москвы, в бытность СССР, с союзными республиками.

Так что европейская дипломатия – заигравшись – доигралась: стерлась с сопутствующими этому процессу скандалами. Соответственно, она потеряла одну из главных ролей, на которую имела претензии не только на глобальном геополитическом пространстве, но и в ареале Европы.