Администрация президента Ирана обнародовала список с именами погибших в ходе недавних протестов. В опубликованном документе указаны данные о 2986 человек.

«По распоряжению президента <…> в приложении публикуется список из 2 986 человек», — говорится в заявлении администрации.

При этом власти указали на расхождение между официальным числом погибших, которое составляет 3 117 человек, и количеством имен, включенных в список. Разница в 131 имя объясняется тем, что личности этих жертв пока не удалось установить.

В администрации президента Ирана подчеркнули, что имена неидентифицированных погибших будут опубликованы позднее в дополнительном списке.