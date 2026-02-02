Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» продолжает работу по усилению линии атаки и вновь вернулся к кандидатуре бразильского нападающего Андре Кловиса.

Агдамский клуб рассматривал возможность подписания форварда ещё в начале сезона, однако тогда стороны не смогли договориться, напоминает «Азериспорт». На этот раз переговоры также не получили продолжения из-за высокой суммы отступных, запрошенной португальским клубом «Академика де Визеу».

По имеющейся информации, запрашиваемая сумма оказалась даже выше той, что обсуждалась летом. В результате «Карабах» принял решение вновь заморозить переговоры и в лучшем случае вернуться к ним уже после завершения текущего сезона.