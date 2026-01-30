На экраны вышел фильм о Мелании Трамп, который обошёлся Amazon MGM Studios в 75 млн долларов — 40 млн за права и 35 млн на маркетинг и дистрибуцию. Картина рассказывает о 20 днях перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом и после кинотеатрального проката станет эксклюзивом Amazon Prime Video.

Премьера прошла в Кеннеди-центре в Вашингтоне при участии президента, членов кабинета и консервативных медиа. Мелания Трамп назвала фильм «красивым, эмоциональным и кинематографичным».

Однако коммерческие перспективы вызывают вопросы: на лондонской премьере продан всего один билет, фото пустых залов публикуют и пользователи соцсетей из США. а аналитики прогнозируют сборы за первый уикенд от 1 до 5 млн долларов. «Фильмы такого рода редко получают широкий кинотеатральный прокат», — отметил старший вице‑президент Boxoffice Company Дэниел Лория.

Политический контекст добавляет дискуссий о возможной лояльности корпорации к администрации, но Amazon утверждает, что решение носило исключительно коммерческий характер. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон подчеркнул, что «Amazon — это бизнес, и они занимаются бизнесом, чтобы зарабатывать деньги».