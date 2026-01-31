Доходы России от экспорта нефти стремительно сокращаются на фоне роста мировых поставок и ужесточения западных санкций, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, падение нефтяных доходов вталкивает Россию в новую экономическую реальность, для которой характерны устойчивый дефицит бюджета, повышение налогов и затяжная инфляция.

По данным газеты, по российской нефтяной торговле одновременно ударили сразу несколько факторов. Во-первых, цены на нефть начали снижаться с апреля после решения ОПЕК постепенно наращивать добычу после многолетних ограничений. Во-вторых, президент США Дональд Трамп ввёл санкции против компаний Роснефть и Лукойл, что серьёзно осложнило им продажу нефти. В-третьих, усилился контроль за так называемым «теневым флотом» танкеров, используемых для обхода санкций.

На фоне глобального переизбытка предложения у покупателей появилось больше альтернатив российской нефти. Это позволяет им либо полностью отказываться от поставок, либо требовать значительно более глубокие скидки, чтобы компенсировать санкционные риски.

«Если бы не заметное снижение мировых цен на нефть, все эти меры были бы гораздо менее эффективными», — заявил эксперт по энергетике Фонда Карнеги Сергей Вакуленко.