Россия сталкивается с нарастающими финансовыми трудностями при продолжении войны против Украины, что на фоне переговоров все сильнее ограничивает возможности Кремля затягивать конфликт без ощутимых экономических последствий, сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, власти готовятся к превышению планового дефицита бюджета в случае дальнейшего роста военных расходов. Сейчас правительство ищет дополнительные доходы на сумму до 1,2 трлн рублей, чтобы удержать дефицит в пределах 1,6% ВВП.

Проблемы усугубляют падение доходов от экспорта энергоносителей, санкции и укрепление рубля, из-за чего бюджет получает меньше нефтегазовых поступлений. Цена нефти Urals остается ниже заложенных параметров, а курс рубля — значительно крепче прогнозов, что может привести к недобору более 2 трлн рублей.

Несмотря на формально умеренный уровень дефицита, в прошлом году власти уже были вынуждены пересматривать бюджет. Недостающие средства компенсируются рекордными внутренними заимствованиями, которые становятся все более дорогими.