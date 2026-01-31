Правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года, однако теперь он не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

Уточняется, что при этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.