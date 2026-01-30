Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение в связи с заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невыполнении партнёрами по ОДКБ своих обязательств перед Ереваном в сентябре 2022 года.

Ранее Пашинян заявил, что страны — партнёры по ОДКБ отказались гарантировать безопасность и территориальную целостность Армении, а также поставлять вооружение и военную технику на сотни миллионов долларов, за которые армянская сторона уже произвела оплату. По оценке армянского премьера, подобные действия представляли «экзистенциальную угрозу» для страны и свидетельствовали о принятом решении об уничтожении армянской государственности и аннулировании её суверенитета.

Комментируя эти слова на еженедельном брифинге, Мария Захарова заявила, что не понимает, о каком именно решении и о чьих действиях идет речь. По ее словам, подобные формулировки выглядят как несвязный набор утверждений и требуют уточнения.

Захарова подчеркнула, что, судя по контексту, заявления Пашиняна касались ситуации вокруг Карабаха. При этом она отметила, что не помнит и не знает о каком-либо юридическом решении, согласно которому эта территория была бы признана частью Армении.

«Я помню, как Никол Пашинян приезжал туда и танцевал — это я помню. А вот о юридическом признании или включении этой территории в состав Армении мне ничего неизвестно», — сказала она.