Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX уже работает над решением проблемы использования Starlink на российских беспилотниках. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Минобороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.

Федоров поблагодарил президента SpaceX Гвинн Шотвелл и основателя компании Илона Маска за быструю реакцию и начало работы над проблемой.

Министр отметил, что решение Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости страны.

«Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов», — добавил он.