В Харьковской области российские дроны атаковали пассажирский поезд маршрута Барвенково — Львов — Чоп, вызвав пожар в вагоне и электровозе.

Об этом сообщили вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба и глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По словам чиновников, на борту поезда находился 291 пассажир, которых оперативно эвакуировали.

В результате атаки зафиксированы двое раненых, которых вывела бригада поезда и передала медикам. Пострадавшие госпитализированы в местные медицинские учреждения.

Для перевозки пассажиров организованы резервные автобусы, а также оказывается помощь тем, кто ожидал на станциях обратный рейс. На месте работают спасатели, медики и команда Укрзализныци.

Власти подчеркнули, что удар по поезду является преднамеренным актом террора против гражданского населения, без какой-либо военной цели.