В Азербайджане обнаружены несоответствия в партии сухофруктов и халвы, импортированных из Узбекистана.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АБПА), при исследовании образцов продукции, импортированной физическим лицом Рзаевой Сабиной Мансур гызы — 1008 кг сухофруктов производства компании «İmronxon Umarxon Biznes» и 288 кг халвы производства компании «İspanza Oq Kishmish Uzumlari» — инспекторы АБПА выявили несоответствие по показателю плесени и дрожжей.

Было принято соответствующее решение о недопущении вывоза партий продукции за пределы таможенной территории, а также о их уничтожении или утилизации. По обращению предпринимателя партии продукции были уничтожены.