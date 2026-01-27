В 2026 году в Азербайджане расширяется пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, программа будет включать современные услуги в травматологии, нейрохирургии, офтальмологии, инвазивной кардиологии и кардиохирургии. В частности, предусмотрено покрытие ревизионного протезирования, новых диагностических и хирургических вмешательств, минимально инвазивных процедур и высокотехнологичных операций.

Кроме того, впервые за счет ОМС будут покрываться амбулаторные рецептурные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. На первом этапе это коснется 76 антигипертензивных средств, включающих 28 действующих веществ в различных дозировках и комбинациях.

Цель нововведений — снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются ведущей причиной риска для здоровья населения Азербайджана.