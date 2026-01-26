В горных реках, протекающих по территории Шекинского района, ведутся противоселевые работы.

Как сообщили Report в Шекинском управлении эксплуатации мелиоративных систем, подведомственном Агентству водных ресурсов Азербайджана (АВРА), в сезон интенсивных осадков реки выходят из берегов, нанося ущерб близлежащим населённым пунктам и посевным площадям.

В целях защиты населения и сельхозугодий осуществляется механизированное регулирование русел рек и ремонт каменно-бетонных дамб. В рамках противоселевых работ на участке общей протяженностью 8,7 км выполнены мероприятия объёмом 406,9 тыс. м³.

В частности, работы проведены на реках Кюнгют (1,4 км), Зейзид (1 км), Киш (2,3 км), Шин (3,5 км) и Дашагыл (0,5 км). На реке Киш установлена габионная дамба в соответствии с планом эксплуатационных работ.