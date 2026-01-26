Реакция Ирана на визит израильского министра иностранных дел в Баку в целом предсказуема и укладывается в уже привычную риторику Тегерана. На фоне внутренней нестабильности, давления санкций и напряженной обстановки вокруг иранской ядерной программы Иран традиционно использует жесткие заявления как инструмент внешнеполитического сдерживания и внутренней мобилизации.

Такое мнение в беседе с Minval Politika высказал израильский аналитик, кандидат политических наук Юрий Бочаров, комментируя визит главы МИД Израиля Гидеона Саара в Азербайджан.

«В последние месяцы Тегеран публично предупреждает соседние страны о возможных «последствиях» в случае поддержки американо-израильских действий. Однако важно подчеркнуть, что Азербайджан не является стороной возможных военных сценариев, а его отношения с Израилем формировались задолго до текущего обострения и не носят конъюнктурного характера», — обратил внимание аналитик.

По его словам, со стороны Израиля также нет признаков подготовки к наступательным действиям против Ирана: «Напротив, текущие шаги Израиля указывают на концентрацию на оборонной готовности, защите тыла, авиации, медицинской инфраструктуры и гражданского населения — то есть на подготовке к любому развитию событий, а не на эскалации».

«В этом контексте Азербайджан выступает как самостоятельный региональный актор, выстраивающий внешнюю политику, исходя из собственных национальных интересов. Его стратегическое партнерство с Израилем будет развиваться независимо от внешнего давления и резких заявлений третьих сторон», — убежден политолог.

При этом Бочаров отметил, что региональная и глобальная ситуация действительно меняется практически ежедневно, и эти изменения формируют новую повестку дня.

«Однако именно в таких условиях проверенные долгосрочные партнерства не ослабевают, а, напротив, углубляются, принимая новые формы и расширяя содержание. Израильско-азербайджанские отношения — наглядный пример такого устойчивого и прагматичного взаимодействия», — сказал эксперт.

В продолжение темы взаимодействия собеседник указал, что израильско-азербайджанские отношения сегодня опираются на два системообразующих направления — энергетику и оборону, которые по праву можно считать фундаментом стратегического партнерства.

«Азербайджан на протяжении многих лет остается ключевым поставщиком нефти для Израиля, обеспечивая порядка 40% его потребностей в нефтяных ресурсах, что придает двусторонним отношениям не только экономическое, но и стратегическое измерение», — отметил он.

В сфере безопасности и обороны сотрудничество также, указал политолог, давно вышло за рамки разовых контрактов и включает элементы технологического взаимодействия, модернизации и защиты критической инфраструктуры.

«Вместе с тем показательно, что визит Саара в Баку не был ограничен только этими традиционными направлениями. Сам министр публично обозначил значительно более широкий спектр возможных и перспективных форм взаимодействия, подчеркнув стремление сторон углублять партнерство в сферах водных ресурсов, сельского хозяйства, туризма, экономики и инноваций», — сказал Бочаров.

При этом он добавил, что указанные направления не случайны, поскольку они отражают как долгосрочные потребности региона, так и сильные стороны израильской технологической и управленческой модели.

«Отдельного внимания заслуживает и формат визита. Саар прибыл в Азербайджан с представительной бизнес-экономической делегацией, включающей израильские компании и профильные организации из различных секторов. Это указывает на практическую направленность визита и нацеленность не на декларации, а на проработку конкретных проектов и механизмов их реализации. Именно такие делегации, а не политические заявления, формируют устойчивую основу для расширения сотрудничества, поскольку позволяют увязать государственные приоритеты с интересами бизнеса и технологических структур», — убежден собеседник.

Таким образом, по его словам, можно говорить о переходе отношений Израиля и Азербайджана к следующему уровню, где энергетика и оборона остаются стратегическим ядром, а вокруг них формируется более широкий и гибкий контур взаимодействия.

«Его содержание будет определяться не абстрактными планами, а текущей региональной повесткой, экономическими возможностями и теми вызовами, которые ежедневно формирует ситуация на Ближнем Востоке и в мире в целом», — заключил Бочаров.

Другой собеседник портала — израильский политолог Давид Гендельман, отвечая на вопрос о реакции Тегерана на визит руководителя внешнеполитического ведомства в Азербайджан, указал на возможное заявление шаблонного характера.

«От Ирана, вероятно, можно ожидать дежурного осуждения, как обычно это бывает при подобных визитах. Сам по себе визит не связан с текущей напряженной обстановкой в Иране и вокруг него, но из-за нее к визиту приковано дополнительное внимание», — отметил аналитик.

Эксперт указал, что в ходе визита Г.Саара в Азербайджан обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области энергетики, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, обороны и т.д.

«Саара сопровождала делегация бизнесменов. Кроме того, состоялась встреча с министром экономики Азербайджана. Стоит отметить, что в большинстве этих сфер государства сотрудничают уже давно», — сказал Гендельман.