Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE резко выросла в ходе торгов, впервые за почти четыре года превысив отметку в 115 долларов за баррель.

Согласно данным торгов на 08:12 по бакинскому времени, стоимость Brent подорожала на 23,21% и достигла 115,33 долларов за баррель.

Спустя несколько минут рост ускорился. Уже к 08:16 цена Brent превысила 117 долларов за баррель — впервые с 17 июня 2022 года.

По состоянию на 08:20 нефть торговалась на уровне $118,73 за баррель (+28,09%).