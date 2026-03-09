Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет приниматься с учетом позиции Биньямина Нетаньяху. Об этом американский лидер сообщил в интервью изданию The Times of Israel.

По словам Трампа, он поддерживает постоянный контакт с израильским премьер-министром и обсуждает с ним развитие ситуации. При этом глава Белого дома подчеркнул, что мнение Израиля будет учитываться при определении сроков прекращения боевых действий, однако окончательное решение останется за Вашингтоном.

Американский президент также заявил, что, по его мнению, совместные действия США и Израиля позволили предотвратить угрозу для еврейского государства. Трамп утверждает, что власти Ирана якобы планировали уничтожить Израиль и дестабилизировать ситуацию в регионе. «Мы работали вместе и остановили страну, которая хотела уничтожить Израиль», — отметил он.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что в случае прекращения американских ударов Израилю не потребуется продолжать военную операцию самостоятельно.