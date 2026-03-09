Удары Израиля по 30 иранским топливным складам «значительно превзошли» ожидания США и спровоцировали первые серьезные разногласия между союзниками, пишет Axios со ссылкой на источники с обеих сторон.

Израиль нанес удары по топливным складам в субботу, 7 марта. В ЦАХАЛ утверждали, что топливные склады используются Ираном для снабжения, в том числе, военных ведомств.

Израильская сторона уведомила США об этой атаке. Однако американские военные были поражены тем, насколько широкомасштабными оказались удары, пишет Axios.

По данным издания, в США обеспокоены тем, что израильские удары по инфраструктуре могут сплотить иранское общество вокруг режима и привести к росту цен на нефть. «Президенту не нравится эта атака. Он хочет сберечь нефть, а не сжигать ее. И это напоминает людям о высоких ценах на бензин», — сказал советник Дональда Трампа.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (близкий союзник Трампа) призвал Израиль «быть осторожным» в выборе целей. Он отметил, что Израиль продемонстрировал «впечатляющие возможности», когда речь идет о подрыве режима. Но «скоро наступит день, когда иранский народ будет сам решать свою судьбу», и в связи с этим Израилю стоит «быть осторожным», поскольку нефтяная экономика будет иметь важное значение для народа Ирана, чтобы он мог «начать новую и лучшую жизнь после падения режима».