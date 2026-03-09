Иран считает преждевременным обсуждение возможных посреднических усилий по прекращению огня на Ближнем Востоке на фоне продолжающихся боевых действий. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Иран Эсмаил Багаи.

По его словам, в нынешних условиях разговоры о дипломатических инициативах или посредничестве не имеют практического смысла.

«В настоящее время боевые действия продолжаются. В такой ситуации говорить о чем-либо, кроме защиты страны, неуместно», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.