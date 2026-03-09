Украина направила дроны-перехватчики и группу военных советников для защиты американских военных баз в Иордании, сообщил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию The New York Times.

«Соединённые Штаты обратились с просьбой о помощи в четверг, а украинская команда выехала на следующий день», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что США совместно со странами Персидского залива ведут переговоры с Украиной о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», для защиты от иранских ударных беспилотников.