Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела телефонный разговор со спикером Национальная ассамблея Пакистана Сардаром Аязом Садиком.

Как сообщили в пресс-службе парламента Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и выразили обеспокоенность происходящими в регионе процессами.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по вопросам развития двустороннего взаимодействия между парламентами Азербайджана и Пакистана, а также обсудили перспективы сотрудничества в трехсторонних и многосторонних форматах.