Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) подтвердило гибель еще одного американского военнослужащего, получившего ранения во время иранской атаки на силы США в Саудовской Аравии 1 марта.

По данным командования, военнослужащий получил тяжёлые ранения в ходе одного из первых ударов Ирана по американским позициям на Ближнем Востоке. Его имя пока не раскрывается.

С учётом этой гибели общее число американских военнослужащих, погибших в войне с Ираном, возросло до семи. Ранее сообщалось о шести погибших.