Цены на природный газ в Европе резко выросли на фоне геополитической напряжённости на Ближнем Востоке и перебоев в поставках. Фьючерсы на газ на хабе TTF подскочили более чем на 20%, достигнув примерно $70 за МВт·ч — максимума за три года.

Рост цен связан с военным конфликтом на Ближнем Востоке, нестабильностью вокруг Ормузского пролива и остановкой крупнейшего завода по производству сжиженного газа Ras Laffan в Катаре. Дополнительное давление создают заявления России о возможном прекращении экспорта газа и низкий уровень европейских запасов — менее 30% от ёмкости хранилищ.

На фоне этих рисков страны G7 обсуждают координированные меры для стабилизации энергетических рынков, включая возможное совместное использование резервов нефти.