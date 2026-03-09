Президент США Дональд Трамп в интервью The Times of Israel фразой «посмотрим, что будет» прокомментировал избрание Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Ранее он говорил телеканалу ABC News, что следующий лидер Ирана «долго не продержится», если не получит одобрения Вашингтона. «Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет снова решать этот вопрос или, что еще хуже, столкнуться с наличием у них ядерного оружия», — отметил Трамп.

Совет экспертов Ирана 8 марта официально утвердил Моджтабу Хаменеи на пост верховного лидера. Он является сыном бывшего верховного лидера Али Хаменеи, который был убит в результате операции США и Израиля против Ирана.