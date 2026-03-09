В Баку и на Абшеронском полуострове 10 марта ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 9-го на 10-ое марта в отдельных местах возможны небольшие осадки. Северо-восточный ветер в дневные часы сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 2-4, днем — 5-8° тепла. Атмосферное давление повысится до 779 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 60-65%.

В ряде районов Азербайджана пройдут кратковременные дожди, в горной местности ожидается снег. Ночью и утром в некоторых восточных регионах осадки могут принять интенсивный характер. Ближе к вечеру дожди постепенно прекратятся. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем — 5-10 тепла. В горах ночью 8-13, в высокогорье — 15-20, днем — 2-7° мороза.