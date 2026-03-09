Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Бахрейне подвергся удару иранского беспилотника, в результате чего вспыхнул пожар. Завод, перерабатывающий около 267 тысяч баррелей нефти в сутки, является ключевым источником топлива для Пятого флота ВМС США.

Также сообщается, что в результате иранской атаки на остров Ситра в Бахрейне пострадали 32 человека, в том числе четверо находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть дети. Отмечается, что дрон поразил центр жилого района, что привело к многочисленным ранениям среди мирных жителей.