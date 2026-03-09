Цены на нефть могут вырасти до $215 за баррель на фоне войны на Ближнем Востоке, пишет WSJ.

Аналитики предупреждают, что из-за эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть могут приблизиться к рекордным значениям. За последние пять торговых сессий стоимость барреля уже выросла более чем на $40.

Исторический максимум для фьючерсов на нефть WTI составляет $145,29 за баррель (2008 год). Однако в случае длительных перебоев с поставками через Ормузский пролив цены могут приблизиться к инфляционному рекорду — около $215 за баррель.