После начавшихся в декабре минувшего года протестов в Иране по причине экономических трудностей, в частности, девальвации риала, инфляции и резкого скачка цен на продукты питания, волнения стали носить политический характер. Акции быстро переросли в требования смены режима и призывы к свержению власти, которая сосредоточена в руках Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Руководство Ирана жестоко подавляло масштабные демонстрации, в результате чего было зафиксировано множество жертв, точное число которых до сих точно неизвестно. Стоит отметить, что при этом официальные данные существенно разнятся с теми, что предоставляются со стороны правозащитных организаций. То же самое касается и численности арестованных. Как считают эксперты, на фоне протестов растет угроза того, что США применят силу против Ирана.

Насколько реальным можно считать такой сценарий, с какими последствиями столкнутся иранские граждане, что означает заявление президента США Дональда Трампа о выдвижении к берегам Ирана авианосной ударной группы, в беседе с Minval Politika своим мнением поделился политический аналитик, востоковед, главный редактор сайта и телеграм-канала Orientall Express Михаил Бородкин.

Говоря о разнице в данных о численности жертв в результате протестов в Иране, эксперт сказал: «Достоверной информации у нас нет. В Иране сохраняется режим информационной блокады, поэтому трудно получать данные оттуда».

Вместе с тем, по его словам, с учетом разных сведений об ожесточенности столкновений на улицах и о «переполненных моргах в разных больницах, которые пробивались наружу, я склонен считать, что число жертв будет выше 5 000 человек».

«Правозащитники из Human Rights Activists News Agency (HRANA) уже установили имена более 5 000 погибших и проверяют еще множество сообщений. Так что, видимо, число жертв очень велико», — считает он.

Также политолог высказался относительно информации по числу арестованных граждан и об их дальнейшей судьбе.

«Число задержанных действительно очень высоко. В прошлом иранский режим после подавления беспорядков большинство задержанных освобождал, многих приговаривал к разным срокам заключения. Казнили относительно немногих», — напомнил он.

Но в этот раз, указал Бородкин, все может пойти иначе.

«Уже есть слухи о бессудных расправах. Такой опыт уже был — в 1988 году режим расправился с несколькими тысячами заключенных», — сказал аналитик.

При этом он добавил, что судьба задержанных вызывает серьезные опасения.

Кроме того, Бородкин ответил на вопрос о том, является ли переброска сил США, названная мерой предосторожности на случай необходимости военного вмешательства, сигналом об ожидаемой военной эскалации, либо это всего лишь психологическое давление.

«На данный момент США усиливают давление на Иран с целью заставить иранский режим пойти на уступки. Дойдет ли дело до реальной военной операции, совершенно неясно. Это будет решать президент Трамп в последний момент, на основании предложенных планов», — считает эксперт.

Комментируя удары США летом минувшего года по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые, по заявлению Вашингтона, были успешно уничтожены, аналитик сказал: «Скажем так, есть серьезные основания полагать, что ядерная программа Ирана выведена из строя очень надолго».

«Для ударов есть большой набор целей — военные базы, склады ракет, генералы КСИР, политическое руководство, объекты инфраструктуры и многое другое», — перечислил Бородкин возможные объекты, которые США могут атаковать.

В заключение собеседник рассказал, какое развитие может сегодня иметь иранская экономика в условиях глубокого кризиса.

«Иранская экономика пребывает в глубоком перманентном кризисе. Для выхода из него необходимо снять санкции как можно скорее. Для этого, в свою очередь, нужно выполнить требования США — не обогащать уран, свернуть ракетную программу и т. д. Без этого кризис будет усугубляться», — заключил Бородкин.